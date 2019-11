Schimbările climatice expun generaţiile viitoare la afecţiuni de-a lungul vieţii (studiu) Un copil nascut in prezent se confrunta cu multiple probleme de sanatate de-a lungul vietii din cauza schimbarilor climatice - crescand intr-o lume cu riscuri de penurie alimentara, boli infectioase, inundatii si caldura extrema, potrivit unui studiu publicat in revista medicala The Lancet, relateaza Reuters.



Schimbarile climatice afecteaza deja sanatatea oamenilor prin cresterea numarului de fenomene meteorologice extreme si exacerbarea poluarii aerului, potrivit acestui studiu care trage un semnal de alarma ca, in cazul in care nu se vor lua masuri, impactul acestora ar putea impovara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

