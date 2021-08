Schimbările climatice cresc probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor extreme (studiu) Schimbarile climatice cresc probabilitatea de aparitie a precipitatiilor extreme si, in consecinta, a unor inundatii precum cele care au afectat vestul Germaniei luna trecuta, potrivit unui studiu publicat marti, informeaza DPA. In conditiile climatice din prezent, se preconizeaza ca o regiune din Europa Occidentala sa fie lovita de un astfel de eveniment devastator o data la 400 de ani, cu aproximatie, au estimat realizatorii cercetarii, o echipa internationala care include oameni de stiinta. Intrucat temperaturile medii continua sa creasca, episoadele de ploi abundente devin mai frecvente. Daca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incalzirea globala va deveni un fenomen si mai grav, limita de incalzire a globului va fi atinsa in urmatorii 20 de ani, se arata in raportul „Cod rosu pentru umanitate”, prezentat luni de ONU. Este vorba despre cel mai mare raport din istorie referitor la schimbarile climatice, potrivit biziday.ro.…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis ca raportul publicat luni de ONU cu privire la schimbarile climatice trebuie sa fie „un semnal de alarma pentru noi toti”. Seful statului a asigurat ca se va implica activ in procesele care vizeaza rezolvarea crizei climatice.

- Numarul evenimentelor de vreme extrema la nivel global este in crestere ca rezultat al incalzirii globale, potrivit unui studiu efectuat de o echipa internationala de oameni de stiinta, informeaza DPA joi. Circa doua treimi din suprafata de uscat a Terrei vor fi afectate de un hidroclimat ''mai…

- Schimbarile climatice provocate de oameni au transformat deja planeta intr-una mai ploioasa, cu mai multe zapezi și fenomene mai potențial periculoase, potrivit unui nou studiu. Cercetatori specializați in geoștințe din cadrul Universitații din California, Los Angeles, au folosit algoritmi de invațare…

- Specialistii climatologi cred ca schimbarile climatice vor face ca vremea sa devina si mai capricioasa, iar oamenii inrautatesc situatia. The Guardian a publicat un material in care incearca sa raspunda catorva intrebari legate de fenomenele meteo extreme si schimbarile climatice. Ei se tem ca panta…

- Specialiștii climatologi cred ca schimbarile climatice vor face ca vremea sa devina și mai extrema, iar oamenii inrautațesc situația. The Guardian a publicat un material in care incearca sa raspunda catorva intrebari legate de fenomenele meteo din ce in ce mai extreme și schimbarile climatice. In unele…

- Copiii cu varste intre 6 si 12 ani din Europa, Orientul Mijlociu si Africa sunt preocupati de schimbarile climatice si de sanatatea planetei, arata rezultatele unei cercetari prezentate miercuri de Cartoon Network. Din numarul total de respondenti, 91% sunt preocupati de schimbarile climatice…

- 90% dintre investitorii institutionali iau in considerare riscurile legate de schimbarile climatice inainte de a decide sa investeasca intr-o companie, arata un raport Deloitte, potrivit caruia tot mai multe companii isi anunta obiectivele de a-si reduce amprenta de carbon, numarul celor care s-au…