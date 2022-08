Stiri pe aceeasi tema

Ucrainenii au lansat o petiție prin care cer acordarea cetațeniei ucrainene și a rolului de premier al Ucrainei lui Boris Johnson, prim ministrul demisionar din Marea Britanie, potrivit Reuters, anunța mediafax.

Ministerul de Externe rus a criticat joi SUA si Marea Britanie pentru ajutorul acordat Ucrainei in instruirea fortelor armate ale acesteia, calificand acest sprijin drept parte a 'razboiului hibrid' dus de tarile NATO impotriva Rusiei, relateaza Reuters, conform AGERPRES.

Unii solicitanți de azil care au sosit ilegal in Marea Britanie, in barci sau in spatele unor camioane, vor fi monitorizați electronic in cadrul unui nou test al Ministerului de Interne, anunța BBC. O perioada de proba de 12 luni va fi aplicata adulților care urmeaza sa fie deportați din Regatul…

Noua Zeelanda a dezvaluit un plan de taxare a emisiilor ovinelor și bovinelor, in incercarea de a combate una dintre cele mai mari surse de gaze cu efect de sera din țara, scrie BBC.

Australia va prezenta in curand obiective mai ambitioase in materie de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera si va fi candidata pentru a organiza alaturi de Insulele Pacificului un summit COP al ONU privind schimbarile climatice, a anuntat joi ministrul australian de Externe, Penny Wong,…

Solistul trupei U2, Bono, si papa Francisc au avut pareri similare in ceea ce priveste ingrijorarile lor legate de viitorul planetei noastre si de puterea femeilor si a fetelor de a schimba lumea, atunci cand s-au intalnit, joi, la Roma, informeaza Reuters.

Preturile de consum in economia Marii Britanii au atins in aprilie cel mai inalt nivel din ultimii 40 de ani, deoarece cresterea facturilor la energie si alimente a adancit o criza a costului vietii care ameninta sa cufunde tara in recesiune pe parcursul acestui an, scrie Business Insider.

Suedia si Finlanda ar trebui sa adere la NATO "cat mai curand posibil", iar "aderarea lor va consolida securitatea colectiva a Europei", a declarat luni ministrul britanic de externe, Liz Truss, intr-un comunicat, scrie AFP preluat de agerpres.