Cu citeva sute de milioane de ani inainte ca un asteroid sa provoace extinctia dinozaurilor, eruptiile vulcanice au accelerat ascensiunea acestora la putere. Potrivit unui nou studiu, publicat luni in jurnalul stiintific PNAS, o serie de eruptii vulcanice, care au inceput in urma cu 230 de milioane de ani, au modificat in mod dramatic ciclul carbonului si modelele climatice de pe Terra, ducind