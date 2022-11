Pe 1 noiembrie 2022, s-a desfașurat cu succes la Cluj-Napoca o noua ediție „Tax & Finance Forum”, eveniment hibrid in cadrul caruia experți din cele mai importante companii de consultanța fiscala au prezentat și analizat cele mai importante aspecte și noutați legislative cu impact fiscal, principalele provocari pentru contribuabilii romani și soluții de adaptare la […] The post „Schimbarile care ne așteapta din punct de vedere fiscal in 2023 sunt foarte dureroase pentru multa lume”. Iata cum a fost la ediția din 2022 a Tax & Finance Forum Cluj-Napoca appeared first on Arad 24 - Știri Conectate…