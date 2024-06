Stiri pe aceeasi tema

- Conform presei belgiene, Domenico Tedesco pregatește patru schimbari in formația de start, fața de cea pe care a folosit-o in eșecul cu Slovacia, scor 0-1. In cazul unui eșec, „Diavolii roșii” ar fi eliminați de la Campionatul European, inca din faza grupelor, scenariu similar cu ce s-a intamplat la…

- Pe stadionul „Zimbru” din Chișinau, Ucraina va disputa ultimul test inaintea Campionatului European in fața Moldovei. Partida va avea loc de la ora 19:00 și va fi transmisa pe Digi Sport 1 și Prima Sport, dar și liveTEXT pe GSP.ro Ucrainienii vor debuta la Euro 2024 in fața Romaniei pe Allianz Arena,…

- Slovacia, adversara Romaniei de la Campionatul European din Germania, va infrunta Țara Galilor, de la 21:45, in ultimul amical inainte de turneul final. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 3 și Digi Sport 3. Romania - Slovacia va fi meciul decisiv al grupei E de la Campionatului…

- Portugalia și Croația se vor intalni de la 19:45, intr-un meci amical inainte de Campionatul European din Germania, care va afla loc in perioada 14 iunie - 14 iulie. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Ambele naționale sunt calificate la Euro 2024, unde iși propun…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei intalneste selectionata din Liechtenstein, vineri, intr-un meci de pregatire pentru Campionatul European din Germania. Partida de pe Stadionul Steaua va fi transmisa in format LiveBLOG pe HotNews.ro.

- Slovacia - San Marino este penultimul test pentru gazde, inainte de Euro 2024. Selecționata lui Francesco Calzona (55 de ani) primește vizita celei mai slabe naționale din lume. San Marino este pe locul 210 in clasamentul FIFA. Slovacia este adversara noastra din grupa E, alaturi de Belgia, Ucraina.…

- FCSB și Rapid se intalnesc sambata in etapa a cincea din play-off-ul SuperLigii, intr-un meci cu o miza mai mare pentru giuleșteni, care incearca sa prinda cupele europene. Partida este transmisa LiveBlog de HotNews.ro.

- ​Rapid București și CFR Cluj se intalnesc intr-un duel de foc din etapa cu numarul 3 a play-off-ului SuperLiga. Ambele formații au nevoie de victorie pentru a ramane in lupta la titlu. Partida este transmisa in direct pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport 1, dar și LiveBlog pe HotNews.ro.