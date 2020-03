Stiri pe aceeasi tema

- Berbec. In luna aprilie vei traversa o perioada favorabila din punct de vedere financiar ceea ce faciliteaza schimbari de suprafața precum schimbarea stilului de viața din punct de vedere material precum achizionarea unui automobil sau renovarea locuinței. Taur.Daca te afli in cautarea unui…

- Guvernul britanic lanseaza un nou sistem de imigrație, bazat pe puncte, care va fi utilizat in Regatul Unit post-Brexit, acesta favorizand mintile „stralucitoare” fata de „lucratorii putin calificati”.

- COD RUTIER 2020. Schimbari uriase la obtinerea si preschimbarea permisului. Vezi cum risti sa iei amenda chiar daca ai anvelope de iarna. Anul 2020 aduce noi modificari in Codul Rutier. Cele mai importante prevad noi reguli pentru cei care vor sa obțina permisul de conducere și obligativitatea ca persoanele…

- Ca orice inceput de an, suntem obisnuiti sa ne facem planuri si suntem pregatiti sa ne construim un an cat mai productiv din toate punctele de vedere. Totodata, venirea unui nou an presupune si schimbari pe care le facem in stilul de viata noastra in functie de trendurile care se anunta ca vor predomina…

- Dupa zeci de interventii esuate si cazuri de agresiune, politistii vor avea in sfarsit mai multa putere. Agentii vor putea intra in locuinte fara sa mai bata la usa. Nu vor avea nevoie de mandat de perchezitie si nici de acordul proprietarului daca au informatii ca inauntru, cineva este in pericol.…

- Majorarea salariului minim Poate cea mai așteptata schimbare în 2020 este majorarea salariului minim pe economie. Cei care sunt platiți cu acest venit minim urmeaza sa încaseze, din luna ianuarie, 1.346 de lei net, ceea ce înseamna ca salariul minim brut va ajunge la valoarea de…

- Aseara, pe portalul Bursa de Valori Bucuresti, a fost postata Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii nationale ROMGAZ, din data de 23 decembrie 2019, privind unele schimbari in conducerea companiei ca urmare a revocarii alegerii membrilor Consiliului de Administratie.Astfel…