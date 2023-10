Schimbări uriașe în sistemul de salarizare. Cum vor fi plătiți bugetarii Guvernul și expertii Bancii Mondiale lucreaza la proiectul legii salarizarii unitare a angajatilor la stat, obiectiv prevazut in PNRR. In draful proiectului noii legi, posturile la stat vor fi ierarhizate in functie de gradul de complexitate a muncii, a studiilor necesare si a atributiilor postului, pe o scala de 12 trepte, unde 1 e grad […] The post Schimbari uriașe in sistemul de salarizare. Cum vor fi platiți bugetarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

