Schimbări uriașe în sistemul de salarizare. Ce se întâmplă cu salariile bugetarilor Guvernul și expertii Bancii Mondiale lucreaza la proiectul legii salarizarii unitare a angajatilor la stat, obiectiv prevazut in PNRR. In draful proiectului noii legi, posturile la stat vor fi ierarhizate in functie de gradul de complexitate a muncii, a studiilor necesare si a atributiilor postului, pe o scala de 12 trepte, unde 1 e grad […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

