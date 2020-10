Stiri pe aceeasi tema

- Fonduri UE pentru angajații și angajatorii afectati de pandemie Foto: Arhiva. Guvernul a aprobat prin ordonanța de urgența un acord prin care România primește un împrumut de patru miliarde de euro de la Uniunea Europeana, în cadrul programului de sprijin financiar pentru…

- Pandemia aduce in prim-plan un concept japonez, care combina munca și vacanța. Se numește workation. Este vorba despre lucru la distanța, dar nu de acasa, ci dintr-o destinație de vacanța: fie de pe o plaja, fie de pe un munte, dupa preferințe. Ziua de munca ar fi de doar patru... The post Noul concept…

- Pandemia aduce in prim-plan un concept japonez, care combina munca și vacanța. Se numește workation și i-ar face pe mulți romani fericiți. Este vorba despre lucru la distanța, dar nu de acasa, ci dintr-o destinație de vacanța: fie de pe o plaja, fie de pe un munte, dupa preferințe.

- In intervalul martie – mai 2020, potrivit datelor de monitorizare, piața de advertising a pierdut peste 35 de milioane de euro. In ceea ce privește zona TV, in luna martie s-a intrat cu o pierdere de 1,5 milioane de euro, in comparație cu aceeași luna a anului trecut, iar aceasta pierdere a ajuns,…

- “Intelegand faptul ca in conditii de scadere a comenzilor si activitatea este redusa si ca atare si incarcarea pe care o au angajatii este diminuata, Guvernul a decis sa reglementeze o masura de sprijinire a unui timp flexibil de lucru acolo unde se justifica. Este vorba despre angajatori care impreuna…

- Piata berii din Romania a inregistrat o scadere de peste 7% in lunile martie - iunie ale anului in curs, comparativ cu perioada similara din 2019, din cauza pandemiei de Covid-19, iar consumul se situeaza mult sub nivelul consemnat in anii trecuti, chiar daca in luna iunie, odata cu redeschiderea teraselor,…

- Numarul in crestere al cazurilor de COVID-19 in Romania a dus la impunerea unor noi masuri de siguranta care nu sunt tocmai pe placul multora. Chiar si asa, mai bine de jumatate dintre romani ar fi de acord sa treaca, din nou, prin aceleasi restrictii ca cele din starea de urgenta, intr-o situatie de…

- De la 1 august, romanii care merg in Ucraina vor trebui sa prezinte la intrarea in tara vecina un test cu rezultat negativ la COVID-19, efectuat in ultimele 48 de ore, anunța www.rador.ro.Masura a fost adoptata dupa ce Romania a fost inclusa in lista zonelor rosii intrucat s-au depasit 40…