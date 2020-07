Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care lucreaza sau au muncit cu acte legale in strainatate, intr-un stat membru al Uniunii Europene, pot beneficia de pensie comunitara. Pentru aceasta, ei trebui sa-si depuna dosarul cu actele necesare in localitatea de domiciliu sau de resedinta, fie ca este in Romania sau intr-un stat al UE,…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, le da asigurari romanilor care au iesit la pensie in strainatate ca, in curand, va veni ziua cand nu vor mai astepta cu anii calcularea pensiilor."De ziua lor, a romanilor de pretutindeni, le spun atat: ii respect, stiu ca muncesc pentru fiecare ban castigat.…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a afirmat, ca, in marea lor majoritate romanii care muncesc sezonier in Germania nu sunt tratati ca sclavi, iar in anumite ferme nici angajatorul nu facea eforturi suplimentare, dar nici romanii nu contribuiau la mentinerea de conditii decente."Aveam…