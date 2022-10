Schimbări radicale la examenul auto: fără polițiști la traseu Un nou proiect de lege ar putea aduce o schimbare majora la examenul pentru permisul auto. Proba practica a examenului auto ar putea fi sustinuta si cu examinatori autorizati, nu doar cu ofiteri si agenti de politie, prevede un proiect de lege initiat de UDMR. DRPCIV nu poate efectua examenele in ritmul necesar din cauza […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

