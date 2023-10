Bullying-ul in trafic inca persista, deși este aspru pedepsit de actuala legislație rutiera. Un barbat de 49 de ani din Calarasi a fost surprins de politisti in timp ce forta un sofer sa accelereze pe Autostrada Soarelui pentru a-i permite sa inainteze. Barbatul a fost amendat cu peste 3.400 de lei si i s-a suspendat permisul pentru 120 de zile. Politia Romana avertizeaza ca acest tip de bullying in trafic inca persista. ”Draga domnule conducator auto/pieton pentru o perioada, Dupa masurile luate de catre colegul nostru de la Biroul de Politie Autostrada A2, venim si noi cu o completare (…) Sa…