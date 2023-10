Schimbări radicale în domeniul rutier. Șoferii drogați și băuți, principalii vizați Ministerul de Interne propune modificari ample in domeniu siguranței rutiere. De exemplu, polițiștii vor face teste celor care prezinta urme de consum de alcool sau droguri. De asemenea, cei prinși fara RCA pot ramane fara mașina. In domeniul sigurantei rutiere, MAI propune: – obligarea politistului de a efectua testarea conducatorilor auto, in anumite situatii, precum cea a identificarii, cu ocazia controlului unui vehicul, a unor recipiente de alcool ce prezinta urme de consum sau substante care pot avea efecte psihoactive sau in cazul in care conducatorul de vehicul figureaza in evidentele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

