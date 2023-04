Schimbări privind cardurile de energie. Cazul particular în care românii nu pot plăti folosind voucherele Legislația privind voucherele pentru plata facturilor la energie, in valoare de 1.400 de lei, a suferit modificari, drept urmare exista un caz particular in care romanii nu le pot folosi. Potrivit unui proiect de lege aflat in dezbatere publica, se propune ca ajutorul sa nu poata fi folosit la plata penalitaților de intarziere, ci doar pentru suma datorata pentru consumul de energie. Mai exact, “plațile pentru datoriile fața de furnizorii de energie nu pot include penalitați sau alte daune/ interese pentru plata cu intarziere a cheltuielilor cu energia, aceste cheltuieli fiind in… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

