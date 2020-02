Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: Proiectul de lege trimis la promulgare Expunere de motive BONURI DE MASA 2020, TICHETE DE MASA 2020. Valoarea nominala a unui tichet de masa va ajunge la 20 de lei, conform unui proiect legislativ adoptat azi la Camera Deputaților. Documentul deja trecuse de Senat, astfel ca votul…

- Propunerea legislativa a fost adoptata cu 174 de voturi "pentru", doua voturi „impotriva” si 91 de abtineri. Proiectul de lege depus la Camera Deputatilor il are ca initiator pe social-democratul Valeriu Steriu si introduce, la capitolul vizand impozitul pe venit, un nou punct, prin care sunt scutite…

- Documente atasate: OUG de prorogare Raportul Comisiei de specialitate Ordonanta de urgenta pentru prorogarea, pana la 1 august, a termenului pentru majorarea alocatiilor pentru copii a fost adoptata in sedinta de guvern din 16 ianuarie. In luna decembrie a anului trecut, Camera Deputatilor…

- Un vot covarșitor pentru eliminarea pensiilor speciale a fost dat marți in Camera Deputaților. Au fost 247 de voturi „pentru” și 21 de abțineri, pe proiectul de lege de eliminare a pensiilor speciale pentru mai multe categorii de bugetari. Legea mai trebuie promulgata de președintele Klaus Iohannis…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, miercuri, ca tinta de deficit bugetar de 3,6%, stabilita pentru anul viitor, nu va fi depasita, in ciuda dublarii alocatiilor pentru copii. Solutiile, spune el, vor fi reprezentate ori de reducerea cheltuielilor, ori de cresterea veniturilor, fara…

- Camera Deputaților a adoptat, luni, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind dublarea alocațiilor de stat pentru copii. Ca sa intre in vigoare, legea trebuie promulgata de președintele Klaus Iohannis și publicata in Monitorul Oficial. Legea votata prevede ca alocatia de stat pentru copii…

