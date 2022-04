Stiri pe aceeasi tema

- Concentrarea excesiva inregistrata pe piața RCA, in ultimii ani, incepe sa se reduca treptat, dupa falimentul companiei City Insurance S.A. Cel puțin șase din cele opt societați, autorizate sa vanda asigurari de raspundere civila obligatorie auto, au acumulat cote de piața considerabile in prima luna…

- Concentrarea excesiva inregistrata pe piata RCA, in ultimii ani, incepe sa se reduca treptat, dupa falimentul companiei City Insurance SA, in conditiile in care cel putin sase din cele opt societati, autorizate sa vanda asigurari de raspundere civila obligatorie auto, au acumulat cote de piata considerabile…

- CNAS anunța modificari in sistemul de asigurari sociale de sanatate: Care sunt noile schimbari CNAS anunța modificari in sistemul de asigurari sociale de sanatate: Care sunt noile schimbari Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca vineri intra in vigoare contractul-cadru care reglementeaza…

- Noile modificari ale codului Rutier au intrat in vigoare de duminica. Ordonanta a intrat in vigoare marti, 1 februarie 2022, dar dispozitiile privind contraventiile intra in vigoare la 30 de zile de la publicare.

- Noile modificari ale Codului Rutier au intrat in vigoare ieri, 27 februarie. Astfel, cea mai mare parte a prevederilor din OG nr. 1/2022 au intrat in vigoare din data de 27 februarie 2022, dupa cum urmeaza: – ordonanta defineste comportamentul agresiv in conducere pe drumurile publice si impune amenzi…

- Luna februarie vine cu modificari importante in legislatia rurtiera. De astazi, marti 1 februarie, Codul Rutier prevede pedepse mai mari pentru șoferii agresivi și noi limite de viteza. Sunt interzise flash-urile, iar pentru prima data se sancționeaza drifturile. Mai jos puteti afla si alte modificari…

- Codul rutier 2022: AMENDA de pana la 2900 de lei pentru șoferii care circula pe banda de urgenta a autostrazilor Codul rutier 2022: AMENDA de pana la 2900 de lei pentru șoferii care circula pe banda de urgenta a autostrazilor Modificari la Cod Rutier. Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, printr-o…