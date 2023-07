Stiri pe aceeasi tema

- Produsele din tutun cu o aroma caracteristica sau care conțin arome in oricare dintre componentele lor (filtre, hartii, ambalaje, capsule), precum și produsele din tutun incalzit vor avea obligativitatea etichetarii cu mesajul de informare și cu avertisme

- Elena Cristian, analist DC Business, a prezentat, intr-o intervenție telefonica soluțiile la scenariile care spun ca Guvernul va lua noi masuri fiscale care vor fi in detrimentul cetațenilor: ”Guvernul, daca trebuie sa faca rost de bani, sa munceasca, sa colecteze! Sa ia masuri in așa fel incat toți…

- O schimbare a Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) s-a facut oficial in aceasta saptamana, cand au fost introduse opt noi ocupatii si reorganizate altele doua. Ordinul ministrului Muncii si al presedintelui Institutului National de Statistica a fost publicat, miercuri, in Monitorul Oficial. …

- Elevii au revenit in banci, marti, dupa mai bine de trei saptamani de greva generala in invatamant, mai putin cei din clasele terminale care se pregatesc de examene. Profesorii au la dispoziție patru zile in care trebuie sa finalizeze procedurile de incheiere a situatiilor scolare, dupa ce Guvernul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca va fi promovat un memorandum in Guvern care va permite organizarea de concursuri pentru ocuparea celor 14.000 de posturi din Sanatate, aceasta fiind una dintre revendicarile sindicalistilor. El a precizat ca si cea de-a doua revendicare si anume semnarea…

- Guvernul din Australia va interzice vanzarea de țigari electronice fara prescripție medicala, inclusiv a celor care nu conțin nicotina. Astfel de produse vor putea fi cumparate doar din farmacii. Țigarile electronice vor fi puse in ambalaje asemanatoare produselor farmaceutice, iar concentrațiile de…