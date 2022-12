Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna a fost oficializata prima schimbare din acest an a Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) prin introducerea unor ocupatii si modificarea mai multor ocupatii conform Ordinului comun al Ministerului Muncii si al Institutului National de Statistica, anunta zf.ro.

- In luna noiembrie, prețurile solicitate pentru apartamentele noi și vechi disponibile spre vanzare la nivel național s-au diminuat cu 0,2% fața de luna anterioara, anunța imobiliare.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Romania nu exceleaza la capitolul "antreprenoriat". Asta arata un raport realizat de Comisia Europeana și Banca Mondiala, care plaseaza tara noastra la coada clasamentului cand vine vorba de performante si de inițiative antreprenoriale.

- Schimbari majore pe piața muncii din Romania au avut loc in ultimii doi ani. Cați oameni și-au schimbat jobul in ultimii doi ani, ani marcați puternic de pandemia de coronavirus, vedeți in randurile de mai jos ale articolului. Cați romani și-au schimbat locul de munca in ultimii 2 ani. Experții nu au…

- Potrivit unui ordin an Ministerului Muncii, 11 ocupații noi vor fi introduse in COR (Clasificarea Ocupațiilor din Romania). Printre ele și cele de organizator de evenimente sau cea de creator de conținut online. Cele 11 noi ocupații sunt coordonator programe de sport (242235), creator de conținut online…

- Expert in criminalistica informatica, expert in investigatii digitale, in securitate cibernetica sau expert in surse deschise sunt cateva dintre noile meserii, care de anul acesta sunt recunoscute oficial in Romania. Odata cu acestea, in Clasificarea Ocupatiilor din Romania si-au facut loc si alte meserii:…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Datele oficiale ale operatorului pieței de energie din Romania OPCOM arata ca, dupa intrarea in vigoare a OUG 119, de la 1 septembrie, piața este practic blocata. Se fac doar tranzacții spot. O singura tranzacție a fost facuta in luna septembrie pe piața centralizata a contractelor…

- Guvernul vine cu vești noi pentru romani. Ministrul Finanțelor a venit dupa ședința de astazi, 5 octombrie, cu noi informații despre contractele part-time ale oamenilor. Acesta a menționat ca a existat o creștere in cazul lor in ultima luna, astfel ca vor exista cateva schimbari in ceea ce le privește.