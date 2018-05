Stiri pe aceeasi tema

- Un britanic indragostit iremediabil de Romania spune ca Timișoara este un oraș fascinant, iar cel mai mare atu al capitalei Banatului il reprezinta piețele publice, din care au fost scoase mașinile și in care au fost lasați oamenii. Charlie Ottley a realizat un documentar despre Romania, iar Timișoara…

- Babes - Bolyai, ”cea mai buna universitate din țara” Foto: Arhiva. Universitatea Babes - Bolyai din Cluj Napoca este cea mai buna institutie de învatamânt superior din tara, potrivit unui clasament realizat de Times Higher Education. Evaluarea include cele mai performante…

- Sute de medici din intreaga tara se vor specializa in domeniul bolilor genetice, prin intermediul programului Progen, finantat din bani europeni. Obtinuta de Institutul Clinic Fundeni, finantarea are o importanta componenta derulata de UMF Timisoara, 165 de cadre medicale din zona de vest…

- Vizavi de felul in care se va implementa initiativa de aproximativ doua milioane de euro, seful administrativului resitean a tinut sa sublinieze ca va fi foarte atent. Asta pentru a se evita problemele aparute cu prilejul implementarii altor proiecte de anvergura, la Resita, cu bani europeni,…

- Semafoarele din capitala Banatului si pagina primarului Nicolae Robu. Sunt principalele tinte ale unor atacuri cibernetice fara precedent in Romania – asta putem deduce din explicatiile publice oferite recent de edilul-sef Nicolae Robu. Acum aproape o saptamana, cand 80% din semafoarele din Timisoara…

- Anunțat ca fiind destinație pentru un nou magazin in Romania, municipiul Timișoara ar putea avea o unitate comerciala sub sigla Ikea. Anunțat pentru anul 2020, acesta ar putea fi construit in Dumbravița, comuna periurbana a capitalei Banatului.

- O cladire unica in Timisoara cu piscina interioara si gym si propria terasa rooftop Cladirea Riverside A este unica in Timisoara, locatarii acesteia fiind singurii din oras care pot beneficia de un gym pe doua etaje, complet echipat, dar si de o piscina interioara, in cladirea in care…

- In zona Banatului exista o localitate pe care turiștii o considera ”Mica Elveție” a Romaniei. Se spune ca aici poți respira cel mai curat aer din toata Europa, iar noaptea poți admira cel mai frumos cer plin de stele. Este vorba despre satul Poiana Marului. Conform digi24.ro, aici a fost la inceput…