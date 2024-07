Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, in 30 iulie, metodologia prin care capacitatile disponibile ale retelei electrice vor fi alocate prin licitatie, in vederea racordarii locurilor de producere sau de consum, cu puteri instalate de cel putin 5 MW, arata un comunicat publicat de ANRE. Schimbarea e […] The post Schimbari pe piața energiei. Racordarea la rețelele electrice ale producatorilor se va face prin licitație appeared first on Puterea.ro .