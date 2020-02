Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea adultilor consuma stiri pe retelele de socializare, in tarile dezvoltate, si noi forme de media vor aparea in curand, odata cu avansul tehnologic, a declarat, marti, Damir Agovic, strategic partnership manager in cadrul Google, prezent la o conferinta de profil. "Ca urmare…

- Iranienii au folosit rețelele de socializare online pentru a face apel la organizarea unor noi proteste la o saptamana dupa prabușirea avionului ucrainean in Iran, despre care regimul de la Teheran a recunoscut ca este responsabil, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Accident MORTAL - Au…

- Zilnic pe rețelele de socializare sunt publicate aproape o suta de mii de postari care acumuleaza peste trei miliarde de aprecieri. Majoritatea imaginilor de pe Facebook sau Instagram nu reflecta starea protagonistului sau nivelul de venituri al acestuia.

- Majoritatea parintilor considera ca timpul petrecut pe Internet de copiii lor este doar o pierdere de timp! Ca nu este intotdeauna asa, o dovedeste adolescentul britanic devenit milionar in dolari dupa ce a castigat Campionatul Mondial de League of Legends sau LOL, asa cum il denumesc jucatorii.

- O pictura veche de peste 200 de ani aflata in Biserica Sfantul Nicolae din Targu Jiu, județul Gorj, a fost distrusa de un instalator care a montat o centrala termica, relateaza Europa FM. Centrala acopera jumatate din lucrarea care ii reprezinta chiar pe ctitorii bisericii, fapt ce a starnit revolta…

- Rusia pregateste amendamente la codul penal administrativ prin care va fi sanctionata cu amenzi substantiale incalcarea legislatiei electorale de catre presa straina sau societatile din sectorul internetului precum Google, Facebook ori YouTube, relateaza agentia EFE. Initiativa privind…

- Sute de mii de romani din diaspora au votat in ultimele doua zile pentru alegerea președintelui Romaniei. Mulți dintre cei care și-au exprimat opțiunea de vot au postat pe rețelele de socializare fotografii cu buletinele lor alaturi de #aștia. Haștagul #aștia sau #asta a devenit viral pe rețelele de…