- Soferi cu cel putin zece clase Tinerii care vor sa obtina permisul de conducere nu vor mai putea aplica la scoala de soferi daca nu au cel putin zece clase absolvite, conform Codului Rutier 2020. Acestia trebuie sa prezinte dovada absolventei. Asadar, potrivit noilor reguli, romanii cu mai putina scoala…

- LA TREABA… Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (D.R.P.C.I.V.) informeaza ca, incepand cu data de 18 mai, se vor relua treptat activitatile de relatii cu publicul la toate serviciile comunitare. ”Activitatile se vor solutiona doar in baza programarilor online – accesibile…

- Ghișeele de la Direcțiile de Permise și Inmatriculari se redeschid de luni. Vor fi luate unele masuri care sa permita distanțarea sociala, iar prefecturile din fiecare județ vor stabili programul de lucru. Persoanele care vor sa obțina permisul de conducere și au trecut deja proba teoretica pot susține…

- Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Ministerului Apararii Naționale și polițiștii locali au executat in sistem integrat 48 de misiuni, in ultimele 24 de ore, pe raza județului. Cele 122 efective angrenate au acționat pentru paza locațiilor de carantinare, pentru depistarea…

- Restaurantele și cafenelele, barurile și locațiile de luat masa sau petrecut timpul s-ar putea redeschide de la 1 iunie, dupa parerea lui Dragoș Anastasiu. Președintele Camerei de Comerț Romano-Germane avertizeaza ca vor fi schimbari majore care vor fi greu de ințeles sau obișnuit. Ce se schimbari majore…

- Romanii care se vor intoarce in țara din țarile din „zona roșie” precum Italia, Spania, Franța, Belgia, Marea Britanie, vor putea sta in carantina la domiciliu, pe baza declaratiei pe propria raspundere, conform unui ordin al ministrului Sanatații. Nu mai sunt cazați automat in centre de carantina pazite,…

- Dovezile inlocuitoare ale permiselor de conducere vor fi prelungite din oficiu. Persoanele care au dovezi care expira in perioada starii de urgenta nu vor mai trebui sa depuna cereri de prelungire a perioadei de valabilitate, a decis Parchetul General.Parchetul General a decis ca toate dovezile…

- Fostul viceguvernator al Bancii Naționale Emma Tabarta, care se afla in izolator, va sta in arest la domiciliu. Decizia a fost ponunțata, marți, 17 martie de catre Curtea de Apel Chișinau.