Stiri pe aceeasi tema

- In curand, am putea da sala fara sa fi facut mai intai orele de condus iar instructorul nostru va putea sa stea cu noi la examen. In plus, cei care vor permisul auto ar putea scapa și de timpii extrem de lungi

- In curand, am putea da sala fara sa fi facut mai intai orele de condus iar instructorul nostru va putea sa stea cu noi la examen. In plus, cei care vor permisul auto ar putea scapa și de timpii extrem de lungi

- Codul Rutier s-ar putea schimba in favoarea viitorilor șoferi, asta deoarece aceștia ar putea sa susțina examenul auto pentru obținerea permisului oriunde in țara, indiferent de regiune sau domiciliu. Acest proiect de lege e dezbatut in Senat.

- Horoscop 21 mai. Soarele intra astazi in zodia Gemeni, activand energia acestui semn zodiacal, pe care il va tranzita pana pe 21 iunie. Totodata, va forma conjuncție cu Mercur retrograd inca din prima zi, prin urmare s-ar putea sa vedem și sa ințelegem lucrurile diferit decat am facut-o pana acum. Asta…

- Pedepsele pentru șoferii care circula cu viteza prea mare și cei agresivi au devenit mai dure. Cu toate acestea, deputații din Comisia de Transport au relaxat deja o mare parte dintre sancțiuni, iar unii șoferi nu sunt de acord cu aceasta decizie. Fara pedepse pentru șoferii agresivi Deputații din PNL,…

- Structura anului școlar are parte de o serie de modificari. Elevii cu siguranța vor ramane surprinși de noile schimbari anunțate dupa ședința importanta de astazi de la Ministerul Educației. Invațaceii vor afla cum vor invața anul viitor, dupa o luna și jumatate de discuții despre acest subiect. De…

- Luna aprilie bate la ușa, iar pentru un nativ din zodiac va veni cu vești mare. Aceasta zodie e foarte norocoasa din acest punct de vedere, caci va avea parte de noutați și schimbari uriașe la care nici macar nu se aștepta.

- Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, a anunțat ca reprezentanții clubului s-au intalnit cu președintele FRF, Razvan Burleanu, și i-au propus acestuia trei schimbari majore in Liga 1. Burleanu a venit marți, 15 martie, la Craiova, in campanie electorala, unde a discutat și cu reprezentanții…