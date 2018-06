Stiri pe aceeasi tema

- Din 1 iulie, BNR vrea sa plafoneze gradul de indatorare in cazul creditelor ipotecare in lei. Mai mult, Banca Centrala a setat maxime pentru toate tipurile de credit. Romanii cu venituri disponibile mici si care spera sa ia un credit ar putea fi puternic afectati de la 1 iulie, in contextul…

- Banca Nationala a Romaniei a stabilit niveluri maxime ale gradului de indatorare in cazul creditelor ipotecare si de consum, atat in lei, cat si in valuta. Romanii cu venituri disponibile mici si care spera sa ia un credit ar putea fi puternic afectati...

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 2,74% pentru a patra zi consecutiv, dar indicele Robor la sase luni a crescut la 2,89%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a…

Mark Zuckerberg a anunțat ca va crea o funcție noua, aceea de ștergere a istoricului datelor pe care le aduna platforma pentru reclame. In cadrul unei conferințe unde au fost anunțate mai multe modificari pentru Facebook, Zuckerberg…

