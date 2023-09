Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru utilizatorii WhatsApp. Incepand cu luna octombrie a anului 2023, aplicația nu va mai funcționa pe mai multe modele de telefoane.Se pare ca aplicația nu va mai putea fi folosita pe modelele care au sistemul de operare IOS 12 sau o versiune mai veche de atat al acesteia. Pe lista…

- iOS 17 va fi disponibil pentru instalare pe toate smartphone-urile Apple compatibile din seara zilei de luni, dupa mai multe luni in care s-a aflat in stadiu de test. Fara sa aduca noutati revolutionare, iOS 17 are in dotare un numar mare de functionalitati noi pe care utilizatorii le vor putea descoperi…

- iOS 17 va fi disponibil pentru instalare pe toate smartphone-urile Apple compatibile din seara zilei de luni, dupa mai multe luni in care s-a aflat in stadiu de test. Fara sa aduca noutati revolutionare, iOS 17 are in dotare un numar mare de functionalitati noi pe care utilizatorii le vor putea descoperi…

- Alerta de securitate de la Apple: actualizați de urgența iPhone-urile. Au fost descoperite doua vulnerabilitați cu riscuri majore Apple solicita utilizatorilor sa-și actualizeze de urgența iPhone-urile datorita unei amenințari de securitate legate de softul de spionaj Pegasus, identificata de cercetatorii…

- Seria iPhone 15 ar urma sa faca un nou salt catre tehnologia de ultima ora, anunta compania Apple. Iata cum ar urma sa arate modelele iPhone 15 Pro si iPhone 15 Pro Max, dar si ce performante tehnice ar urma sa aiba. In plus, intreaga serie iPhone 15 va fi dotata cu USB-C . Apple va folosi anul acesta…

- Au fost anunțate schimbari majore la Whatsapp. Modificarea va fi uriașa la WhatsApp, dupa ce facilitatea pe care oamenii și-o doreau de multa vreme va fi implementata in curand. Ce funcție noua apare, toți utilizatorii o așteptau. Schimbari importante la Whatsapp. Care este noua funcție care apare S-au…

- Noua versiune beta a aplicației WhatsApp. Ce este nou pentru utilizatori Aceasta noua caracteristica ii va ajuta pe utilizatori sa-și exprime mai bine ideile și trairile pe care incearca sa le transmita prin intermediul mesageriei. Noua versiune beta a aplicației WhatsApp arata o noua modificare in…

- Odata cu lansarea headsetului Vision Pro de la Apple s-a deschis drumul pentru o evolutie a castilor si headseturilor rivale cu AR, VR. Acum Lenovo simte nevoia sa pluseze, integrand un soi de sistem binoclu pe ochelarii sai Lenovo Morningstar G2. Vorbim despre ochelari AR cu un sistem 1080p stereoscopic…