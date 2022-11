Schimbări majore la Instagram. Ce se va întâmpla cu postările Creatorii de continut si brandurile vor putea sa programeze postarile pe Instagram direct din aplicatie, fara sa mai apeleze la alte solutii. Dupa testele din ultimele saptamani, Instagram a decis sa lanseze functia de programare a postarilor. Aceasta va fi disponibila pentru anumite branduri si creatori de continut, dar nu pentru toti utilizatorii platformei. Cu noua facilitate, din cadrul aplicatiei pot fi programate fotografii si Reel-uri pe o perioada de pana la 75 de zile. Optiunile pentru programarea postarilor pot fi gasite in cadrul procesului de publicare, la „Advanced… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

