Schimbări majore la Inspecția Muncii: peste 100 de posturi de conducere dispar Inspecția Muncii și inspectoratele teritoriale de munca se confrunta cu o restructurare semnificativa, ca urmare a adoptarii Legii nr. 296/2023. Un proiect de act normativ aflat in dezbatere detaliaza modificarile preconizate, care includ reducerea de posturi, reconfigurarea structurilor organizatorice și stabilirea unor noi norme de personal. Reducerea semnificativa a posturilor Potrivit proiectului, un numar de […] The post Schimbari majore la Inspecția Muncii: peste 100 de posturi de conducere dispar appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

