Utilizatorii care au doua conturi de WhatsApp vor putea, in curand, sa le foloseasca pe acelasi telefon, daca au doua cartele SIM. Mark Zuckerberg insusi a anuntat ca WhatsApp va lansa suportul pentru doua conturi care pot fi folosite in paralel pe acelasi telefon mobil. Viitoarea functionalitate va permite utilizatorilor sa schimbe intre cele doua conturi folosite, asemanandu-se din acest punct de vedere cu modul in care sunt suportate conturile multiple pe celelalte platforme sociale detinute de Meta. Doua conturi de WhatsApp pot utile celor care folosesc aplicatia atat in scop personal, cat…