- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, Parlamentului, spre reexaminare, legea pentru aprobarea taxei de solidaritate pe care trebuie sa o plateasca companiile din energie. OMV Petrom s-ar fi incadrat la plata taxei de solidaritate. Dar legea e neclara și poate produce efecte nedorite,…

- La data de 31 martie 2023, Parlamentul a transmis Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 186/2022 privind unele masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o interventie…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis joi Parlamentului, spre reexaminare, legea care aproba OUG privind contributia de solidaritate impusa firmelor.Modificarea adoptata de Parlament isi propune explicit sa faca in asa fel incat si companiile care, strict in baza situatiilor financiare de anul trecut,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, Parlamentului cererea de reexaminare asupra Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 186/2022 privind unele masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o interventie de urgenta…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2022 privind unele masuri pentru proiectele de infrastructura de apa si apa uzata finantate din fonduri europene si pentru modificarea unor acte normative, informeaza

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalari si participarea Romaniei la Sistemul de Informatii Schengen, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul…

- La Senat se afla in dezbatere o propunere legislativa care va produce modificari importante in privința Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.163/2020, aprobata cu modificari prin Legea nr.168/2021. In expunerea de motive a modificarii se spune ca in timp ce economia a revenit in 2021, dupa o scadere…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea si completarea cadrului legislativ actual pentru operationalizarea Organizatiilor de Management al Destinatiei (OMD), necesare pentru dezvoltarea turismului in Romania, cadru care sa corespunda nivelului de standardizare in raport cu exigentele…