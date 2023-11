Casa de Asigurari de Sanatate nu va mai acoperi costurile concediilor pentru pacienții cu COVID-19, testele pentru pacienții cu simptome de COVID-19 sau monitorizarile zilnice efectuate de medicii de familie. In urma unei ordonante de urgenta emisa de Guvern saptamana trecuta, nu se va mai acorda concedii medicale pentru pacientii cu COVID-19 ca pana acum, […] The post Schimbari majore la acordarea concediilor medicale pentru COVID-19: „A devenit o boala virala obisnuita” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .