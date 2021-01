Stiri pe aceeasi tema

Incendiu puternic la Borșa. O casa a fost mistuita de flacari

In intervalul 15.01-17.01.2021, pompierii maramureșeni au fost solicitați sa intervina pentru lichidarea a 8 incendii.

Cutremur de 6.2 grade pe scara Richter, in Indonezia: Cel puțin 35 de morți, sute de raniți și sute de cladiri distruse

Un seism cu magnitudinea de 6.2 pe scara Richter a lovit insula Sulawesi.

Starea de alerta, prelungita cu inca 30 de zile in Romania. Vezi lista restrictiilor, la noi in tara

Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, in ședința de luni, hotararea prin…

Accident grav in Maramureș. O masina facuta praf. O persoana ranita in urma impactului

Polițiștii din Ocna Șugatag au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui accident…

Dezvaluire de ultima ora : Vezi cat dureaza imunitatea dupa vaccinul anti-Covid

Vaccinul de la Moderna poate oferi doi ani de imunitate la COVID, susține directorul companiei. Romania va primi…

Accident grav cu final neașteptat in Moisei. O persoana ranita in urma impactului

Ieri, la ora 13.00, polițiștii din Viseu de Sus au intervenit la un accident rutier produs in comuna Moisei.

Un tanar de 26 de ani din Borșa prins RUPT de beat la volan. Vezi ce alcoolemie avea

Azi – noapte, in jurul orei 00:30, polițiștii din Borșa au oprit in trafic pentru verificari un autoturism,…