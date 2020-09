Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de miercuri, 9 septembrie, la aeroportul Henri Coanda va fi permis accesul pasagerilor direct la aerogara Plecari. Se elimina astfel obligativitatea trecerii prin corturile din fata terminalului, anunta Compania Naționala Aeroporturi București (CNAB) intr-un comunicat. Raman insa valabile toate…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la Brasov, ca deocamdata nu poate sa-i transmita nimic presedintelui Klaus Iohannis, care le-a cerut sefilor din Ministerul Afacerilor Interne sa explice public imaginile si informatiile aparute in presa cu privire la o presupusa negociere intre Politie si…

- Corpul de control al ministrului Marcel Vela face verificari la Politia Capitalei, a anuntat Monica Dajbog, purtator de cuvant in Ministerul Afacerilor Interne MAI .Controlul vine in contextul in care seful Serviciului Grupari Infractionale Violente, Andrei Marius, a declarat la un post de televiziune…

- Se pregatesc schimbari majore la invatamantul de gimnaziu. In noile planuri-cadru pregatite de Ministerul Educației s-ar putea aplica de luna viitoare variantele: fara note din toamna la Religie, Muzica, Desen și Sport, sau eliminarea materiilor Educație tehnologica și Dezvoltare personala.

- Politia Romana se doteaza cu armament nou - pistoale Beretta de ultima generatie, a anuntat miercuri ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela. "Astazi am avut un eveniment important pentru Politia Romana, un moment, daca pot sa spun asa, de rascruce in evolutia activitatii Politiei Nationale, in special…

- Ministerul Afacerilor Interne a cumparat 12.000 de dispozitive audio-video Motorola, tip bodycam militar, pentru politistii din strada. Vor primi astfel de dispozitive politistii de la ordine publica, politia rutiera, politia de frontiera sau imigrari.

- Schimbari la IPJ Constanta Comisar sef de politie Ciprian Sobaru, comandantul Serviciului Rutier din IPJ Constanta, a fost imputernicit la comanda Serviciului Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative. Imputernicirea este valabila timp de trei luni. In locul comisarului sef de politie Ciprian…

- Polițiștii gorjeni s-au facut remarcați in ultima perioada, exercitandu-și atribuțiile chiar și in timpul liber. Dupa ce un tanar polițist aflat in concediu a prins un agresor pe strada sa, de aceata data un urmarit national a fost gasit pe raza municipiului Targu Jiu de un alt om al legii aflat in…