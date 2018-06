Schimbari majore in mediul rural! 2.000 de locuri rezervate elevilor in universitati. Profesori de la oras platiti din bani europeni ca sa predea la sate

Stiri pe aceeasi tema

- Profesori performanti de la scoli din mediul urban ar putea preda si in mediul rural, finantarea platii acestora urmand sa fie asigurata printr-un proiect cu fonduri europene, a declarat luni, la Suceava, ministrul Educatiei, Valentin Popa. Ministrul a precizat ca intentioneaza sa propuna ''un…

- Ministerul Educatiei intenționeaza sa acopere normele vacante de la scolile situate in zone defavorizate cu ajutorul profesorilor performanti din mediul urban. Prezent astazi la Suceava, ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat ca in acest sens pregateste un proiect pe care dorește sa-l implementeze…

- Anul acesta, in premiera, Ministerul Educatiei va scoate la concurs 2.000 de locuri bugetate la universitatile din tara, pentru absolventii claselor a XII-a, care au urmat cursurile unui liceu din mediul rural. Legat de acest subiect, ministrul Valentin Popa a declarat astazi, la Universitatea din Suceava,…

- Popa, care a participat la deschiderea oficiala a celui de al XIX-lea Congres al Asociatiei Mondiale de Stiinte ale Educatiei, a declarat ca Guvernul a alocat, in premiera in acest an, un numar de doua mii de locuri dedicate admiterii in invatamantul superior elevilor care sunt absolventi de liceu…

- Ministerul Educatiei Nationale aloca, in premiera in acest an, pentru admiterea in anul universitar 2018 - 2019, 2.000 de locuri pentru absolventii cu diploma de bacalaureat care provin din licee din mediul rural. Ministrul Educației, Valentin Popa, a anunțat, la Suceava, ca Guvernul Romaniei a ...

- Intr-o intrebare adresata ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, deputatul PNL Dumitru Oprea solicita informatii privind strategia generala a Guvernului Romaniei de reducere a abandonului scolar de catre elevii din mediul rural dupa terminarea ciclului gimnazial. Abandonul are drept cauza principala,…

- Inspectorii sanitari suceveni au sanctionat, luna trecuta, o unitate de invatamant, dar si doua saloane de infrumusetare si trei retaileri din mediul rural, valoarea totala a amenzilor aplicate fiind de 5000 de lei, a declarat intr-o conferinta de presa, marti, seful Serviciului Control in Sanatate…

- Vicepresedintele ALDE Steluta Cataniciu a facut un apel catre ministrul Educatiei, Valentin Popa, caruia îi cere sa îsi reconsidere pozitia cu privire la scaderea numarului de locuri bugetate din marile universitati din România.