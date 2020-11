Stiri pe aceeasi tema

- Cele sapte fonduri de pensii private Pilon II din Romania au ajuns la active totale de peste 70,2 de miliarde de lei, la finalul lunii octombrie, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) este prima autoritate de supraveghere europeana care deruleaza in parteneriat cu EIOPA și Comisia Europeana un proiect de asistența tehnica privind consolidarea funcției de supraveghere a conduitei pe piața de asigurari din Romania. Societațile și intermediarii…

- Senatul a adoptat, miercuri, 14 octombrie, in sedinta de plen, o propunere legislativa care prevede ca sanctiunile pentru lipsa inspectiei tehnice periodice (ITP) sa opereze, pentru cei aflati in strainatate, la revenirea in tara, dupa 24 de ore de la trecerea frontierei. S-au inregistrat…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) va demara un proiect de selectie a unor tineri studenti care sa lucreze in cadrul institutiei, a anuntat, luni, presedintele ASF, Nicu Marcu, la evenimentul organizat la BVB pentru a marca deschiderea saptamanii internationale a investitorilor. …

- ​​La sfârșitul lunii iunie 2020, 7,56 milioane de români erau înregistrați în sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul II), mai mult cu 1,25% fața de sfârșitul anului trecut, iar valoarea totala a activelor nete ale acestora depașea 65,94 miliarde de lei (13,62 miliarde…

- Șoferii pot prezenta polita de asigurare auto RCA si in format digital Foto: Arhiva. Conducatorii auto pot prezenta de astazi polita de asigurare auto RCA si în format digital, dupa ce Autoritatea pentru Supraveghere Financiara a publicat în Monitorul Oficial modificarea normelor…

