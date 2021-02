Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de timișoreni stau fara apa inca de miercuri dupa-amiaza. De vina este o avarie majora pe care Aquatim o raporteaza pe strada Lorena. Echipele de intervenție lucreaza de peste zece ore și estimeaza ca vor rezolva problema „pana cel tarziu la ora 12”.

- Primaria Timișoara a anunțat ca a fost convocata ședința consiliului local in care va fi ales și al doilea viceprimar, dupa ce mandatul consilierului PSD Ioan Ștefan Szatmari care-l inlocuiește pe Sebastian Raducanu, a fost validat de instanța. Primarul Fritz va lipsi, insa, de la ședința, dupa ce a…

- Craioveanca Daniela Ghencioiu are peste 20 de ani de experiența profesionala. A lucrat in domenii diverse de la vanzari și marketing pana la proiectare, organizații neguvernamentale sau achiziții. Acum se pregatește de antreprenoriat, dupa ce planul de afaceri depus in cadrul proiectului Social Economy…

- Vineri, 11 decembrie a.c., intre orele 9 și 15, la intersecția strazilor Uranus cu Mareșal Constantin Prezan, va fi conectata o noua conducta de apa la rețeaua existenta. Lucrarile fac parte din proiectul de modernizare a zonei Mareșal C. Prezan-Sudului, derulat de Primaria Timișoara. In intervalul…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a anuntat azi ca gradina zoologica a orasului va fi inchisa, dupa ce in spațiul public au aparut imagini cu un cerb care abia se mai ține pe picioare. Fritz a spus ca animalele vor fi mutate in alte gradini zoologice din Romania și Europa, iar gradina zoo va fi redeschisa…

- 100 de milioane de euro sunt puse la dispoziție printr-o schema de ajutor de stat firmelor din domeniul evenimentelor culturale. Granturile se vor acorda organizatorilor de evenimente culturale și festivaluri, dar editurilor și librariilor. Sprijinul individual poate ajunge pana la maximum 800.000 de…

- Povestea de dragoste dintre PNL și USR se spulbera pe zi ce trece. Deși la nivelul județului Timiș USR a caștigat Primaria Timișoara și PNL Timiș CJ Timiș, cele doua partide nu reușesc sa se ințeleaga pe funcțiile de viceprimari ai Timișoarei. Asta pentru ca negocierile nu sunt conduse de șeful…