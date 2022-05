Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu: Diferența dintre cunoștințe și competențe Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (20 mai, ora 12:05) - "Probleme la zi" - Realizator: Alexandra Andon Realizator: Buna ziua și bun gasit tuturor!…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca in viitoarea lege a Educatiei va fi prevazuta interdictia ca profesorii sa faca meditatii cu elevii de la clasele unde predau, relateaza news.ro. „Nu poti impiedica un parinte sa investeasca in educatia propriului copil”, sustine ministrul, care considera…

- Ministrul Educatiei , Sorin Cimpeanu a anuntat ca subiectele la Evaluarea Nationala si Bacalaureat vor fi adaptate perioadei in care elevii au invatat in conditii de criza sanitara. Sorin Cimpeanu , a declarat marti ca subiectele de la Evaluarea Nationala si Bacalaureat vor fi „perfect adaptate”…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a declarat luni ca au fost platite toate drepturile salariale angajatilor din sistemul de educatie. Sorin Cimpeanu, a spus ca, in urma consultarii tuturor inspectoratelor scolare , ca au fost platite toate salariile angajatilor din sistemul de invatamant, relateaza…

- Ministerul Educației pregateste o testare-pilot la limba romana și matematica, pana la sfarsitul anului scolar, respectiv 10 iunie, pentru toți elevii, mai puțin cei din clasele a VIII-a și a XII-a. Ordinul de ministru a fost deja pus in dezbatere. „Avem in pregatire sa lansam o provocare, in masura…

- Ministrul Educației dorește sa aduca schimbari importante in invațamant prin eliminarea unor formalitați care s-au dovedit a fi inutile pentru evoluția școlara a elevilor. Sorin Cimpeanu a recunoscut ca regulamentul de organizare al școlii nu a avut rezultatele dorite, urmand a fi modificat. Elevii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat joi, 10 martie, intr-o conferința de presa, ca universitatile pot primi profesori ucraineni veniți in Romania din cauza razboiului cu Rusia, in baza iar cadrele didactice pot primi burse cuprinse intre 330 de euro si 590 de euro in fiecare luna. „Bursele…

- Odata cu ieșirea țarii noastre din starea de alerta, nu se vor mai suspenda nici cursurile unitaților de invațamant, chiar daca vor exista cazuri de infectare cu COVID-19, dar ministrul Educației reamintește importanța menținerii masurilor de igiena in școli. Inspectoratele școlare din teritoriu au…