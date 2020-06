Stiri pe aceeasi tema

- O romanca este acuzata de uciderea soțului ei italian, un cunoscut traficant de droguri și cap al unui clan mafiot. Femeia a incercat sa iși ascunda fapta, iar timp de un an, nimeni nu a suspectat-o, insa probele s-au intors impotriva ei.

- Un barbat din Capitala a fost retinut de oamenii legii pentru comiterea unui furt. Individul a pradat un magazin alimentar amplasat pe strada Calea Orheiului.Cazul dat a avut loc in data de 27 aprilie.

- Ștefan Tanase merge saptamanal la bunici, in satul Habud, comuna Tinosu, in Prahova , zona in care se exploateaza regulat masa lemnoasa. „Pentru ca ma preocupa taierile ilegale de copaci, am inceput sa ma interesez unde aș putea cere verificarea acelor defrișari, mai ales ca vedeam și copaci tineri…

- Vreme rapid schimbatoare. Fenomene severe cu ploi abundente si grindina de mici dimensiuni, vant, decarcari electrice pana la orele 17,30 in: Braila: Ulmu, Ciocile, Roșiori; Ialomita: Slobozia, Grivița, Scanteia, Traian, Miloșești, Gheorghe Lazar, Sudiți, Bucu, Cosambești, Marculești; Prahova: Ploiesti,…

- ”Conacul dintre vii”, de langa Urlați, care se afla in proprietatea uneia dintre fostele soții ale lui Calin Popescu Tariceanu, Livia, e folosit de Prefectura Prahova drept centru de carantina pentru persoanele suspecte de coronavirus, informeaza observatorulph.ro.O parte din personalul medical de la…

- Cladirea unde joi au fost carantinante instituțional 4 persoane se afla in comuna Poienarii Burchii, din Prahova, 28 de kilometri de Ploiești, și spun localnicii, nu a mai fost niciodata folosita ca pensiune. Decizia de a trimite oamenii la vila fiicei subprefectului de Prahova a fost luata de Comitetul…

- Oamenii sunt disperati pentru ca in cateva zile le va expira contractul de munca, dar nu pot parasi zona pentru ca toate aeroporturile si granitele din zona sunt inchise din cauza pandemiei de coronavirus. Singura varianta de a scapa de acolo ar fi ca autoritatile romane sa le puna la dispozitie…

- Scene incredibile in Ploiești. Un barbat a incercat sa evadeze de mai multe ori din centrul de carantina, el fiind nemultumit, printre altele, de diversitatea hranei au informat, duminica seara, reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova, conform Agerpres."Cu referire…