- In ziua de joi, 29 septembrie 2022, in Aula Magna "Teoctist Patriarhul" din Palatul Patriarhiei, sub presedintia Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, s a desfasurat sedinta de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane.Principalele hotarari ale Sfantului Sinod sunt urmatoarele: A fost…

- O serie de propuneri ale Comisiei pastorale, monahale si sociale privind Spovedania si duhovnicia au fost aprobate joi in sedinta de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, desfasurata in Aula Magna 'Teoctist Patriarhul' din Palatul Patriarhiei, sub presedintia

In ziua de marți, 5 iulie 2022, in Aula Magna „Teoctist Patriarhul" din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, s-a desfașurat ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane.