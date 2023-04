Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Victor Ilie a initiat, alaturi de mai multi colegi de partid, un proiect de lege care prevede ca si statul sa plateasca dobanzi si penalitati de intarziere contribuabililor pentru intarzierea achitarii sumelor datorate, relateaza Agerpres. Proiectul propune modificarea Codului de procedura…

- La Ploiesti, aproape 110.000 de persoane au fost trecute deja pe lista contribuabililor „bun-platnici” N. Dumitrescu Prahovenii care au și statutul de contribuabili – adica sunt proprietari de cladiri, terenuri sau autovehicule- și vor sa plateasca mai puțin cu 10% din intreaga suma datorata pe anul…

- O persoana care a fost condamnata pentru o infractiune comisa ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie si care a avut ca rezultat decesul victimei se va putea prezenta la examenul pentru obtinerea permisului de conducere doar dupa cinci ani de la data executarii pedepsei, potrivit unui amendament…

- Administratia locala din Brasov este obligata sa plateasca aproape un milion de lei, la care se adauga taxe si onorarii in valoare de aproape 40.000 de lei, unei firme care concesionase serviciul de amenajare, organizare si exploatare a parcarilor cu plata de pe domeniul public al orasului si care…