Schimbări legislative majore pentru șoferi: 5 ani interdicție de a obține un nou permis de conducere pentru cei condamnați pentru ucidere din culpă O persoana care a fost condamnata pentru o infractiune comisa ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie si care a avut ca rezultat decesul victimei se va putea prezenta la examenul pentru obtinerea permisului de conducere doar dupa cinci ani de la data executarii pedepsei, potrivit unui amendament admis la proiectul de lege pentru modificarea […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

