Schimbări la WhatsApp: Online, fără să fii văzut de ceilalți Dezvoltatorii WhatsApp lucreaza la un mod incognito pentru aplicatie. Noua functie va permite utilizatorului sa stea online fara sa fie vazut.WhatsApp lucreaza la posibilitatea de a ascunde statutul online datorita unei noi setari de confidențialitate numita „cine poate vedea cand sunt online”. Tot mai mulți utilizatori au cerut sa iși poata ascunde statutul online, din […] The post Schimbari la WhatsApp: Online, fara sa fii vazut de ceilalți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

