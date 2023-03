Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 20 februarie – 16 martie 2023, romanii vulnerabili au utilizat 155 milioane lei pentru plata facturilor la utilitati, prin intermediul cardurilor de energie. In total, au fost efectuate peste 500.000 de plati, din care 88.000 (17,6%) prin mijloace electronice, anunta joi Ministerul Investitiilor…

- Mii de romani care dețin un card de energie risca sa fie exclusi din lista beneficiarilor, dupa au incercat sa plateasca orice altceva in afara de facturile la energie. Au fost inregistrate peste 11.000 de erori de plați incercate prin intermediul cardurilor de energie. Beneficiarii au vrut sa achite…

- Facturile la gaze naturale vor putea fi achitate eșalonat de o parte dintre clienți si vor avea un nou model, mai usor de inteles, potrivit unui proiect de ordin lansat in consultare publica de ANRE.

- Din acest an, romani vulnerabili beneficiaza de un ajutor pentru plata facturilor la energie. Acesta vine in doua tranșe a cate 700 de lei fiecare. Cu voucherele primite se vor putea achita facturile pentru electricitate, gaz, energie termica in sistem centralizat, butelie, lemn de foc, pacura, peleți…

- Incepand cu data de 1.02.2023, in baza OUG 166 / 2022 - privind unele masuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea pretului la energie, suportat partial din fonduri externe nerambursabile, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) ofera romanilor…

- Reguli noi pentru romanii vulnerabili care pot sa isi plateasca facturile la energie cu ajutor de la stat. Guvernul a decis ca romanii care se incalzesc cu lemne sa prezinte bonul fiscal sau factura care sa dovedeasca ca si-au cumparat masa lemnoasa, iar cei care stau in

- In 2023, romanii considerați vulnerabili, precum cei cu pensii mici, copiii și adulții cu handicap, cei care provin din familii care au alocație de susținere etc., vor primi 1.400 de lei, in doua tranșe, pentru a-și putea plati facturile la energie.

- Așa arata cardul de energie, prin care romanii vulnerabili vor fi sprijiniți cu 1.400 de lei in 2023 pentru plata facturilor la utilitați, a fost aprobat și certificatul de validare a datoriilor, care va fi emis de Asociațiile de proprietari/locatari pentru a certifica datoria curenta sau restanta aferenta…