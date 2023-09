Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, numarul de persoane care au avut nevoie de de concediu medical a crescut considerabil in Romania. Drept urmare, legile privind concediul medical au trecut prin schimbari majore. La noi in țara, legile concediului medical sunt reglementate de Legea nr. 76/2002. Iata toate detaliile pe…

- Guvernul a aprobat, la inițiativa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Codul Urbanismului și Construcțiilor (CUC). Acesta va reglementa toate ariile conexe domeniului - de la amenajarea teritoriului, autorizarea și executarea lucrarilor de proiectare și construcție, pina la controlul…

- Romanii sunt discriminați la Carei! La Avizierul Primariei Carei troneaza un afiș exclusiv in limba maghiara. Careienii care nu cunosc limba minoritarilor sunt privați de dreptul de a afla ce se petrece in orașul lor, in incinta Primariei Carei care este de fapt o organizație guvernamentala, casa orașului,…

- Tinerii de pana in 35 de ani pot obține gratuit, de la autoritaților locale, terenuri de pana la 1.000 de metri patrati, pentru construirea unei locuinte proprietate personala. Legea exista si inainte, dar acum Guvernul a modificat-o.Anumite categorii de romani pot obtine gratis, de la stat, un teren…

- Persoanele care au locuit intr o zona poluata se pot pensiona mai repede cu doi ani fata de varsta leglala de pensionare. Legea pensiilor urmeaza sa fie din nou modificata, 15 noi localitati fiind incluse pe lista celor care permit o pensionare anticipata.Legea 252 2023, care modifica legea pensiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, actul normativ pentru modificarea si completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor. CITESTE SI Probleme pentru 'gospodarul' Ilie Bolojan: 'Avem de-a face cu o mafie instituționalizata!'…

- Locuitorii anumitor zone din Romania vor ieși mai devreme la pensie. Deputații au adaugat pe lista alte 15 localitați din țara noastra, astfel ca numarul celor care vor beneficia de facilitate va fi mult mai mare.