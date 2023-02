Stiri pe aceeasi tema

- Modificari la Codul rutier. Soferii vor putea fi amendati cu pana la 3.000 de lei, din martie, daca nu respecta noile reguli Soferii vor putea primi amenzi din luna martie, pentru lucruri care pana acum le erau permise, dupa ce s-au facut mai multe schimbari la Codul rutier. Asadar, din 2 martie 2023,…

- Dupa ce Cristiano Ronaldo a semnat cu Al-Nassr, de la inceputul lunii ianuarie, Georgiana Rodriguez locuiește in Riyadh. In capitala Arabiei Saudite, mama copiilor celebrului fotbalist are impuse cateva reguli stricte. Care sunt acestea și ce sancțiuni risca daca nu le respecta.

- In plus, deținatorii de mașini vor putea primi, pana la eliberarea certificatului de inmatriculare o dovada inlocuitoare cu valabilitatea de o luna. Mai multe schimbari sunt stabilite, prin OG 11/2023 , la Codul rutier , scopul lor fiind armonizarea cadrului legal privind circulația pe drumurile…

- Codul rutier din Romania a suferit doua modificari importante anul trecut. Una in luna februarie, iar o alta la inceputul lunii iunie, atunci cand a fost introdus un nou punct: pedepsirea șoferilor agresivi. Insa, aceasta nu este singura schimbare esențiala. Conform noului Cod rutier permisul de conducere…

- Doar circa 11% din numarul total al amenzilor aplicate anul trecut de Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Tulcea au fost achitate de contravenienti, valoarea totala a sumelor platite fiind de aproape 30 de ori mai mica decat cea a amenzilor constatate, se arata in raportul de activitate prezentat,…

- Ce modificari se vor face in CODUL RUTIER in 2023: Sancțiuni dure pentru vitezomani, mașina confiscata și permis reținut 6 luni Potrivit unei inițiative legislative aflata pe masa senatorilor, Codul rutier va fi modificat și actualizat in 2023 cu sancțiuni foarte dure pentru șoferii vitezomani. Astfel,…

- COD RUTIER 2023: Sancțiuni dure pentru șoferii vitezomani, pregatite la Senat: Permis reținut timp de 6 luni și mașina confiscata Codul rutier 2023 va fi modificat și potrivit unei inițiative legislative aflata pe masa senatorilor, va actualizat cu sancțiuni foarte dure pentru șoferii vitezomani. Astfel,…

- In 2016 a aparut o lege care oferea participantilor la trafic implicati intr-un accident rutier posibilitatea de a-si acoperi nevoile de transport pe durata in care masina se afla in service. Din nefericire, putini soferi stiau ca au aceasta optiune, care presupunea ca acele costuri ale inchirierii…