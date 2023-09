Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor a publicat o a II-a varianta a Ordonanței de urgența pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și alte masuri financiar-fiscale, care aduce mai multe modificari formei inițiale prezente in spațiul public in luna august.La masurile inițiale…

- Un protest spontant a fost declanșat joi de angajații din Ministerul Finanțelor, nemulțumiți de proiectul Ordonanței de Urgența referitoare la reducerea chletuielilor bugetare. O directoare din Minister, cu ochii in lacrimi, i-a spus ministrului Marcel Boloș ca demisioneaza, decat sa accepte reducerea…

- Este nebunie totala la Ministerul Finanțelor! Marcel Boloș s-a baricadat intr-un birou și e aparat de SPP. Haos complet la sediul Ministerului Finanțelor! Marcel Boloș s-a baricadat intr-un birou și este inconjurat de membri ai Serviciului de Protecție și Paza (SPP). Situația este tot mai tensionata…

- Ședința de Guvern | Ordonanța de urgența cu noile taxe pentru romani este in dezbatere pe masa miniștreilor, in prima lectura. Premierul Marcel Ciolacu a avut, miercuri, o intalnire cu directorul regional al Bancii Mondiale. Au fost discuții decisive despre pensii și noile taxe pe care le pregatește…

- Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 13 iulie 2023, urmatoarele decrete:- Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgența a Guvernului nr. 53/2022 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si…

- Deși Guvernul a inghețat angajarile la stat ca urmare a deficitului bugetar, sunt și instituții care lucreaza cu fonduri europene din PNRR, iar pentru acestea au fost deblocate locuri de munca. Klaus Iohannis a semnat decretul. Anunțul a fost facut de administrația prezidențiala printr-un comunicat…

- Schimbari de azi pentru toți șoferii care circula pe drumurile publice. Potrivit prevederilor Legii nr. 168/2023 pentru modificarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, incepand de astazi, 16 iunie a.c., toți conducatorii de autovehicule și tractoare…

- Greva sindicalistilor din educatie poate fi reluata in momentul in care angajamentele asumate prin acte normative nu vor fi respectate, dar politicienii care indraznesc sa incalce ceea ce si-au asumat in momentul de fata se sinucid politic, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, Marius Nistor,…