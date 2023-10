Schimbări la buletinele românilor. Noile informaţii care vor apărea pe cartea de identitate Buletinele vor suferi o serie de schimbari radicale, potrivit unui proiect de lege. Pe langa datele ce apar in prezent pe actele de identitate, respectiv numele și prenumele titularului, sexul, cetațenia, codul numeric personal, printre altele, va aparea atat grupa sanguina, cat și factorul Rh. Informatia apare intr-un proiect de lege ce ar putea ajunge […] The post Schimbari la buletinele romanilor. Noile informatii care vor aparea pe cartea de identitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

