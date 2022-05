Schimbări în weekend la traseul tramvaielor 6 şi a Liniei 23 Ca urmare a lucrarilor de asfaltare ce se vor desfasura pe strada 1 Decembrie 1918, in zilele de 07.05.2022 si 08.05.2022, circulatia mijlocelor de transport din zona va fi deviata, pe toata durata programului, dupa cum urmeaza: – tramvaiele liniilor 6a si 6b vor circula deviat pe urmatorul traseu (dus-intors): Gara de Est – Piata […] The post Schimbari in weekend la traseul tramvaielor 6 si a Liniei 23 appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

Stiri pe aceeasi tema

- STPT a anuntat devieri ale traseelor pentru tramvaiele liniilor 6a si 6b, precum si prelungirea traseului liniei 23, sambata si duminica. Motivul e legat de lucrarile de asfaltare ce se vor desfasura pe strada 1 Decembrie 1918. Astfel, tramvaiele liniilor 6a si 6b vor circula deviat pe urmatorul traseu…

- In perioada 29 aprilie – 1 mai 2022, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, impreuna cu celelalte instituții ale statului cu atribuții in asigurarea ordinii și liniștii publice, au desfașurat, in sistem integrat, acțiuni pe raza intregului județ, atat pentru menținerea unui climat de…

- Muzeul Județean Buzau a acceptat provocarea Asociației Club Sportiv PENTELEU Buzau de a participa la organizarea Trofeului Dumitru Dan – brevete de anduranța pentru cicliști amatori (200 km, 300 km, 400 km, 600 km). Cursa, prima de acest gen desfașurata pe teritoriul județului Buzau, este dedicata globe-trotterului…

- Euro a scazut astazi, cu 0,22 bani fata de leu, Banca Nationala a Romaniei (BNR) afisand un curs de referinta de 4,9452 lei/euro. Dolarul american a crescut cu 1,83 bani in fata monedei nationale, BNR anuntand un curs de 4,4960 lei, fata de 4,4777 lei in sedinta anterioara. Francul elvetian a scazut…

- Masuri drastice anunțate de ministrul Economiei: Cozile de la benzinarii aduc schimbari in piața de carburanți Masuri drastice anunțate de ministrul Economiei: Cozile de la benzinarii aduc schimbari in piața de carburanți Ministrul Economiei, Florin Spataru, a anunțat ca specialiștii analizeaza posibilitatea…

- 288 de intervenții și misiuni specifice, avand o medie de 96 de intervenții pe zi. Așa au aratat zilele de weekend pentru pompierii militari. In weekend, pompierii au intervenit pentru stingerea a șapte incendii, au acordat primul ajutor medical și au asigurat masurile PSI necesare la trei accidente…

- Circulația tramvaielor de pe liniile 4, 8 și 9 va fi partial suspendata in 26.02.2022, din cauza lucrarilor de reparatii la linia cale tramvai, care vor avea loc pe un sector din tronsonul Piața Gheorghe Domașnean (AEM) – Ciarda Roșie. In aceste condiții, tramvaiele de pe liniile 4, 8, și 9 vor intoarce…

- Ciprian Dobrescu este bistrițeanul care și-a dezvoltat o companie destinata criptomonedelor in Cluj: Tradesilvania. Mihaela Dragoiu a intrat in echipa Tradesilvania, preluand conducerea departamentului de reglementare si conformitate legala. Aceasta este fosta șefa a Oficiului Național de Prevenire…