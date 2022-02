Senatul a stabilit, marti, componenta Biroului permanent pentru prima sesiune ordinara a acestui an. Liberalii au cedat PSD-ului o funcție in Biroul Permanent. Membrii Biroului permanent au fost alesi, in afara de presedintele Senatului (care se alege la inceputul legislaturii sau cand se schimba majoritatea parlamentara), prin vot secret electronic. Grupul parlamentar al PSD are […] The post Schimbari in Senat: Liberalii au cedat PSD-ului o funcție in Biroul Permanent appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .