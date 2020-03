Schimbări in programul Serviciului de Permise și Înmatriculări Auto In perioada martie – aprilie 2020, preschimbarea permiselor de conducere se va putea face și in zilele de luni și joi, in intervalul orar 14:00- 15:00, in baza programarilor on- line, facute pe site-ul SRPCIV. Programul pentru aceasta activitate a fost modificat dupa cum urmeaza: Luni: 14:00 – 15:00 preschimbari permise in baza programarilor online Marti: 8:30 – 10:30 – preschimbari permise in baza bonurilor de ordine. 10:30 – 12:00 – preschimbari permise in baza programarilor online; 12:30 – 14:30 – preschimbari permise in baza programarilor online. Miercuri: 8:30- 10:00 – preschimbari… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

